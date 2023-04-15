Украина поздней весной готовит крупное контрнаступление под руководством США. По мнению Стивена Брайена из издания Asia Times, существует много причин, почему план Киева при поддержке НАТО обречен на провал, об этом пишет «Главный региональный».
Украина поздней весной готовит крупное контрнаступление под руководством США. По мнению Стивена Брайена из издания Asia Times, существует много причин, почему план Киева при поддержке НАТО обречен на провал, об этом пишет «Главный региональный».
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