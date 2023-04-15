smi.today

4 284 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валерий Зобнин
    Документ вступит в силу с 1 сентября 2023 года и будет действовать до 1 сентября 2029 года.Судя по срокам данного "до...Роскомнадзор утве...
  • Natalia VetscherskajaWittwer
    ... А вот здесь всё и начнётся. Ведь Украины так таковой не будет, тогда с кого долги?, а вот здесь самое интересное....Экс-премьер Азаро...
  • Turanosaurus Rex
    Хазин заскочил на своего коня...Путин готовит уда...

Эксперт Asia Times назвал причины, по которым контрнаступление Украины обречено на провал

Эксперт Asia Times назвал причины, по которым контрнаступление Украины обречено на провал

Украина поздней весной готовит крупное контрнаступление под руководством США. По мнению Стивена Брайена из издания Asia Times, существует много причин, почему план Киева при поддержке НАТО обречен на провал, об этом пишет «Главный региональный».

Вернуться к статье

Картина дня

наверх