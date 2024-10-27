Рязанский предприниматель оштрафован за нелегальный карьер

Штраф в пол миллиона рублей был наложен на рязанского предпринимателя, в связи с организацией нелегального карьера, 25 октября сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии