Новая статья: Обзор смартфона Xiaomi Redmi Note 13 Pro: сверим свои часы Фактически тес...

Новая статья: Обзор смартфона Xiaomi Redmi Note 13 Pro: сверим свои часыФактически тестирование смартфона серии Redmi Note – это как срез общественного мнения или перепись населения: вроде бы тестируешь один отдельный смартфон, а понимаешь, куда и с какой скоростью движется индустрия.