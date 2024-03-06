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Новая статья: Обзор смартфона Xiaomi Redmi Note 13 Pro: сверим свои часы Фактически тес...

Новая статья: Обзор смартфона Xiaomi Redmi Note 13 Pro: сверим свои часы Фактически тес...

Новая статья: Обзор смартфона Xiaomi Redmi Note 13 Pro: сверим свои часыФактически тестирование смартфона серии Redmi Note – это как срез общественного мнения или перепись населения: вроде бы тестируешь один отдельный смартфон, а понимаешь, куда и с какой скоростью движется индустрия.

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