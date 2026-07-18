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Вайсфельд о Кубке Первых: «Поможет привлечь болельщиков, которые не так пристально следят за хоккеем»

Бывший генеральный менеджер клубов КХЛ Леонид Вайсфельд прокомментировал появление внутрисезонного турнира в календаре КХЛ – Кубка Первых , который будет посвящен 80-летию российского хоккея.

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