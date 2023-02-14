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Тренин против «Аризоны»: 1-е очко в 7 матчах, 2 хита и «+1» за 13:23. У него 6+8 в 46 играх

Тренин против «Аризоны»: 1-е очко в 7 матчах, 2 хита и «+1» за 13:23. У него 6+8 в 46 играх

Яков Тренин прервал серию из 6 игр без очков в матче с «Аризоной». Форвард «Нэшвилла» сделал результативную передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Койотис» (2:4).

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