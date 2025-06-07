МИД обвинил Запад в незаконности санкций против Россельхозбанка

Ограничения, введенные против Россельхозбанка, являются односторонними и не соответствуют международному праву, их отмена не зависит от Москвы, заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин 7 июня РИА Новости.
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