В Карелии работающие подростки получают в среднем 25 тысяч рублей

Зарплата подростков может быть и выше в зависимости от занятостиФото: unsplash // creative christians Кроме основного заработка, подростки получают ежемесячную поддержку от службы занятости в размере 3 тысяч рублей, увеличенные на районный коэффициент в расчете на полный отработанный месяц.