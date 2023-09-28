Силовики задержали директора "Нижегородского автомобильного завода"

Директор оборонного предприятия из Нижегородской области стала фигурантом уголовного дела.Депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил в Telegram о задержании руководителя "Нижегородского автомобильного завода" Натальи Баркановой.
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