Тест: Определите, какое полушарие мозга у вас работает лучше

Хотите поучаствовать в интересном тесте и узнать о себе нечто новое? Проще простого. Зная, какое полушарие лучше развито, можно выбрать наиболее подходящую профессию или объяснить свое странное, казалось бы, поведение в какой-либо ситуации.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии