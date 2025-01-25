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Тест: Определите, какое полушарие мозга у вас работает лучше

Хотите поучаствовать в интересном тесте и узнать о себе нечто новое? Проще простого. Зная, какое полушарие лучше развито, можно выбрать наиболее подходящую профессию или объяснить свое странное, казалось бы, поведение в какой-либо ситуации.

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