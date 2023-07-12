В Смоленской области продолжается практика оказания мобильных государственных услуг по линии Госавтоинспекции

Для удобства автовладельцев сотрудники Госавтоинспекции направляются на специально оборудованном автобусе в населенные пункты, где нет регистрационно-экзаменационных подразделений Госавтоинспекции, и оказывают гражданам государственные услуги.
Для удобства автовладельцев сотрудники Госавтоинспекции направляются на специально оборудованном автобусе в населенные пункты, где нет регистрационно-экзаменационных подразделений Госавтоинспекции, и оказывают гражданам государственные услуги.
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