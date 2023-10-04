Обломки БПЛА повредили административное здание в Белгороде

Над областью ночью сбиты не менее 19 беспилотников.фото: t.me/vvgladkov--> После атаки беспилотников на Белгородскую область повреждение получило административное здание, сообщил 4 октября губернатор региона Вячеслав Гладков.
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