Поздравления с Днем специалиста юридической службы в Вооруженных силах России, который отмечается 29 марта 2024 года Administrator29 марта 2024 года отмечается День специалиста юридической службы в Вооруженных силах России.
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