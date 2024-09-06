Авиарейс из Омска в Усть-Ишим обойдется бюджету почти в 32 миллиона рублей. Эту сумму получит в виде субсидий перевозчик - красноярская компания «Аэропром».
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Авиарейс из Омска в Усть-Ишим обойдется бюджету почти в 32 миллиона рублей. Эту сумму получит в виде субсидий перевозчик - красноярская компания «Аэропром».