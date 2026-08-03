Советский штык: чем он был страшнее немецкого

Великая Отечественная война — это прежде всего артиллерия, авиация и танки. Но когда линии фронта смешивались в кровавую кашу, когда заканчивались патроны и не оставалось времени на перезарядку, исход боя решал холодный металл.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии