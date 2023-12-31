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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Егор Титов: «Хоккейный «Спартак» идет на 1-м месте – пусть футбольный тоже скоро будет там. И в Кубке пошумим, надеюсь»

Егор Титов: «Хоккейный «Спартак» идет на 1-м месте – пусть футбольный тоже скоро будет там. И в Кубке пошумим, надеюсь»

«У нас в «Спартаке» очередные перемены: новый спортивный директор в клубе, наверняка будут новые покупки.

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