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Бжания пошёл на сделку с оппозицией: Президент Абхазии уходит в отставку

Бжания пошёл на сделку с оппозицией: Президент Абхазии уходит в отставку

Абхазский лидер решился подать в отставку. В ответ оппозиция должна покинуть здания правительства.Президент Абхазии Аслан Бжания всё же решил уйти в отставку.

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