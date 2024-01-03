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  • Коська
    А КТО ТО ИСЧИЙО в этом СОМНЕВАЛСЯ???? Наивные людишки!!! Только ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ УНИЧТОЖЕНИЕ США И ВЕЛИКОБРИТАНИИ ПРИНЕС...Коллективный гитл...
  • Коська
    Рядышком с БРЮЛИКОМ воткнем ей ИСЧИЙО И ПЕРЫШКО для уверенного полета!!!😜Это не пустые угрозы
  • Silver Kont
    Ты гляди-ка, пидоры и бляди пугают возможностью своего отъезда... Да их, тварей, только на пинках выносить, цепляются...Это не пустые угрозы

Покаяние и СМЕРШ

Покаяние и СМЕРШ

Малолетний дурачок кается перед сотрудниками несуществующего СМЕРШа за то, что 2 января снимал работу ПВО отражающего попытку обстрела Белгорода.

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Комментарии
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Андрей Stan
)))) Наивные пропагандоны?!... На хрена &quot;возрождать&quot; СМЕРШ? Нужно гораздо ужесточать наказание как всем таким &quot;гражданам&quot; так и &quot;военкурвятнику&quot;... и прочим &quot;волонтерам&quot;, просто ворующим деньги... На первый раз, штраф в несколько сот тыс...На второй, штраф в пару миллионов и срок... Не большой, 1-2 года... Ну, а на третий?! Плющить этих баранов по полной... )))
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20 час.
Владимир Фоминых
НЕ НА СВО А В СИЗО
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19 час.
Vlad Dirkin
нужОн он там кому-то... кроме черных трансплантологов
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19 час.

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