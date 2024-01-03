Малолетний дурачок кается перед сотрудниками несуществующего СМЕРШа за то, что 2 января снимал работу ПВО отражающего попытку обстрела Белгорода.
Покаяние и СМЕРШ
Комментарии
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Андрей Stan
)))) Наивные пропагандоны?!... На хрена "возрождать" СМЕРШ? Нужно гораздо ужесточать наказание как всем таким "гражданам" так и "военкурвятнику"... и прочим "волонтерам", просто ворующим деньги... На первый раз, штраф в несколько сот тыс...На второй, штраф в пару миллионов и срок... Не большой, 1-2 года... Ну, а на третий?! Плющить этих баранов по полной... )))
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20 час.
Владимир Фоминых
НЕ НА СВО А В СИЗО
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19 час.
Vlad Dirkin
нужОн он там кому-то... кроме черных трансплантологов
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19 час.
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