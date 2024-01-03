Покаяние и СМЕРШ

Андрей Stan

)))) Наивные пропагандоны?!... На хрена "возрождать" СМЕРШ? Нужно гораздо ужесточать наказание как всем таким "гражданам" так и "военкурвятнику"... и прочим "волонтерам", просто ворующим деньги... На первый раз, штраф в несколько сот тыс...На второй, штраф в пару миллионов и срок... Не большой, 1-2 года... Ну, а на третий?! Плющить этих баранов по полной... )))