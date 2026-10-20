Avia.pro - СМИ Напряженный день в Пионерском районе: Как простое замечание привело к большой заварушке Обычные дворы крупных спальных районов порой таят в себе немало неожиданностей.
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Какой провокационный, дебильный вопрос "Нужен очень строгий закон для гостей РФ"? Нужен строгий закон для всех преступников, вне зависимости от национальности. Или Вам будет приятно, если Вам даст в рожу, или изнасилует Вашу жену русский? Мазохизм какой-то.
Молодцы соседи! Не дали своего в обиду!
Итогов не видно. Что дальше?
Закон един для всех.Без скидок на происхождение и национальность.