В блокноте испаноговорящего наемника обнаружили шифрованные обозначения ВСУ для связи

Часть записей - на испанском, а часть - на английском Шифрованные обозначения украинских военнослужащих для радиосвязи были найдены в блокноте испаноговорящего наемника, который обнаружили на позициях украинской армии, передает корреспондент РИА Новости.
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