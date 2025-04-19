В МВД предупредили о хищениях со счетов под предлогом фейковых фотоссесий

В Министерстве Внутренних Дел Российской Федерации проинформировали о том, что преступники стали активно использовать мошеннических приём, который позволяет им похищать чужие денежные средства, выдавая себя за фотографов.
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