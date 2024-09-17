Уорнок о Кейне: «Феноменальный, очень умный игрок. Он примет участие в 50 голах за сезон в «Баварии», но скептики все равно будут обсуждать игру на Евро и ставить под сомнение его место в сборной»

«Харри Кейн – исключительный профессионал. Что мы точно знаем о Кейне – это то, что у него никогда не было взрывной скорости, его игра строится на мышлении, он видит пространство и предчувствует, куда может попасть мяч – это очень умный футболист.
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