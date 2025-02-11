Семь арбитражных управляющих дисквалифицировали в Приангарье в 2024 году

В 2024 году Управление Росреестра по Иркутской области проверило деятельность арбитражных управляющих, рассмотрев 217 жалоб на несоблюдение сроков, ведение документации, злоупотребление полномочиями и вывод активов.
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