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США и Египет договорились о доставке гуманитарной помощи в Газу

США и Египет договорились о доставке гуманитарной помощи в Газу

Канцелярия главы Египта Абделя Фаттаха ас-Сиси поделилась информацией о том, что по результатам телефонного разговора, инициированного президентом Соединенных Штатов Америки Джо Байденом, лидеры двух стран пришли к договоренности доставлять гуманитарную помощь на территорию сектора Газа через КПП «Рафах».

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