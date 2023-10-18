США и Египет договорились о доставке гуманитарной помощи в Газу

Канцелярия главы Египта Абделя Фаттаха ас-Сиси поделилась информацией о том, что по результатам телефонного разговора, инициированного президентом Соединенных Штатов Америки Джо Байденом, лидеры двух стран пришли к договоренности доставлять гуманитарную помощь на территорию сектора Газа через КПП «Рафах».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии