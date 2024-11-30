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Будет вкусно

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Не только шаурма: 5 блюд с лавашом – быстро и вкусно

Не только шаурма: 5 блюд с лавашом – быстро и вкусно

А вы знали, что из лаваша можно приготовить омлет на завтрак, выпечку и десерты к чаю? Это тонкая лепешка сэкономит вам время приготовления, и вы не почувствуете никакой разницы, если бы делали тесто сами.

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Комментарии
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Марина
Быстро, экономно, вкусно👍
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