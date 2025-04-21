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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Тоттенхэм» проиграл 18 матчей в АПЛ впервые с сезона-2003/04. Дальше – игра с «Ливерпулем»

Команда Энджа Постекоглу уступила «Ноттингем Форест» (1:2) в 33-м туре АПЛ. Это 18-е поражение «шпор» в текущем чемпионате, они идут на 16-м месте с 37 очками.

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