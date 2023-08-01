В рейтинге производительности труда, составленном Международной организацией труда, Россия не вошла в топ-50.
Сотворившие чудо: российская компания изобрела способ стремительного роста производительности труда на заводах
Комментарии
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bak1037
Созданный теплонасос на СО2 способен вернуть в работу все виды выбросов и сбросов теплоносителя любой генерации и отработки, подняв температуру до 130 градусов, экономя до 40% топлива и снижая комм платежи и за это "внедренца" могут причислить к "врагам народа" - из-за "страданий" газпрома и роснефти.
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2 час.
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bak1037
Наука создала инновационную технологию, способную превратить АПК и частично ЖКХ в безотходную Замкнутого цикла отрасль экономики, путём превращения 45%(от общего объёма производства) их органических отходов в ценную товарную продукцию, как то пищевые концентраты, корма и удобрения. bakinovo
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2 час.
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