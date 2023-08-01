Сотворившие чудо: российская компания изобрела способ стремительного роста производительности труда на заводах

bak1037

Созданный теплонасос на СО2 способен вернуть в работу все виды выбросов и сбросов теплоносителя любой генерации и отработки, подняв температуру до 130 градусов, экономя до 40% топлива и снижая комм платежи и за это "внедренца" могут причислить к "врагам народа" - из-за "страданий" газпрома и роснефти.