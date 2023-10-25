Разработчики Dragon's Dogma 2 знакомят игроков с опасными слизнями, которые невосп...

Разработчики Dragon's Dogma 2 знакомят игроков с опасными слизнями, которые невосприимчивы к физическому уронуКомпания Capcom в своих социальных сетях начинает раскрывать удивительные подробности фэнтезийного мира их следующей амбициозной игры Dragon’s Dogma 2.
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