Разработчики Dragon's Dogma 2 знакомят игроков с опасными слизнями, которые невосп...

Разработчики Dragon's Dogma 2 знакомят игроков с опасными слизнями, которые невосприимчивы к физическому уронуКомпания Capcom в своих социальных сетях начинает раскрывать удивительные подробности фэнтезийного мира их следующей амбициозной игры Dragon’s Dogma 2.