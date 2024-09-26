Пашинян: Ереван предлагает Баку подписать мирное соглашение до COP29 в ноябре

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван предлагает Азербайджану подписать уже согласованные статьи мирного соглашения до проведения климатической конференции COP29, которая пройдет в Баку в ноябре этого года.
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