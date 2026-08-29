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FiNE NEWS

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Германия рассматривает возможность введения жестких санкций против России после инцидента с дронами в Лейпциге

В начале августа 2026 года в аэропорту Лейпциг/Галле, одном из крупнейших грузовых хабов Европы, был зафиксирован инцидент с несколькими беспилотниками, оснащёнными взрывными устройствами.

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