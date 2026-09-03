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Новости Брянска

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Большунову придется пройти повторную проверку для получения нейтрального статуса

Большунову придется пройти повторную проверку для получения нейтрального статуса

Трёхкратному олимпийскому чемпиону Александру Большунову потребуется повторная проверка для получения нейтрального статуса, если он вновь подаст заявку.

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