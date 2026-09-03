Большунову придется пройти повторную проверку для получения нейтрального статуса

Трёхкратному олимпийскому чемпиону Александру Большунову потребуется повторная проверка для получения нейтрального статуса, если он вновь подаст заявку.
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