"Известия" узнали, что стало поводом для изъятия земель в "Садах Майендорф"

К иску Генпрокуратуры об изъятии в госсобственность земель элитного поселка "Сады Майендорф" мог привести спор основателя "Уралхима" Дмитрия Мазепина с руководством санатория "Барвиха" Управления делами президента.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии