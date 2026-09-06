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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мэтт Барнс об уходе Леброна из «Лейкерс»: «Шанс для Бронни показать себя. У него есть талант»

Чемпион НБА Мэтт Барнс заявил, что переход Леброна Джеймса из « Лейкерс » в «Филадельфию» станет лучшим событием для карьеры его сына Бронни .

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