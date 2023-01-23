«Арсенал» обыграл «МЮ», Хачанов в 1/4 Australian Open, команда Загитовой выиграла КПК, победы «Барсы» и «Реала», дебют Роналду за «Аль-Наср» и другие новости

1. «Арсенал» обыграл «Манчестер Юнайтед» в главном матче выходных – 3:2. Эдди Нкетиа сделал дубль, забив победный гол на 90-й минуте.
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