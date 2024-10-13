Торт "Советская невеста"

Это любимый тортик моего детства! Для настоящих сладкоежек как я ) Без муки и желатина! Мама научила меня этому рецепту когда я выросла, а когда она сама была маленькой, бабушка готовила этот тортик для неё! Это бюджетный торт, но при этом очень вкусный! Поэтому если у вас затруднительное финансовое положение, а вы хотите устроить праздник - этот рецепт точно для вас! Вам понадобится всего несколько ингредиентов и немного сноровки! Его изготовление занимает не мало времени, но результат вас точно приятно удивит! .