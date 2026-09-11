МИД: Россия обеспокоена резкой деградацией обстановки в Йемене

Россия обеспокоена резкой деградацией военно-политической обстановки в Йемене. Об этом сообщил МИД РФ по итогам встречи заместителя министра иностранных дел Георгия Борисенко с послом Саудовской Аравии в Москве Сами Мухаммедом Ас-Садханом.