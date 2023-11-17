Собянин: В Москве реализован беспрецедентный образовательный проект для врачей

Московские врачи принимают участие в комплексной программе обучения На персональном сайте мэра Москвы Сергея Собянина появилась информация, согласно которой городские программы помогают врачам повышать квалификацию.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии