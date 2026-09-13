Ждёте? На обновлённой Набережной Тухачевского сегодня рабочие вручную моют тротуарную плитку - это верный признак скорого открытия.
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