Свалку в Алексеевском районе ликвидировали по обращению граждан

В Госинспекцию по недвижимости, входящую в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, поступило обращение граждан с жалобой на появление свалки на участке, примыкающем к домам 10, 12 и 12к2 на улице Бориса Галушкина.