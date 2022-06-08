ЗВЕЗДНЫЙ БУЛЬВАР

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Свалку в Алексеевском районе ликвидировали по обращению граждан

Свалку в Алексеевском районе ликвидировали по обращению граждан

В Госинспекцию по недвижимости, входящую в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, поступило обращение граждан с жалобой на появление свалки на участке, примыкающем к домам 10, 12 и 12к2 на улице Бориса Галушкина.

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