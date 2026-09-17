Мотострелки-гвардейцы 35-й бригады показали штурм от первого лица

Корреспондент Zvezdanews Андрей Вакула работает в зоне проведения специальной военной операции. На этот раз он пообщался с военнослужащими 35-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск «Центр».
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