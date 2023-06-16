Испания в финале Лиги наций, самый быстрый гол Месси, Jogel экипирует Россию, Беллингем взял номер Зидана в «Реале», Тавареш порвал «кресты» и другие новости

1. Испания победила Италию (2:1) и сыграет в финале Лиги наций 2-й раз подряд – против Хорватии. Итальянцы снова поборются за 3-е место.
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