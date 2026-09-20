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Посольства США предупредили об угрозе эскалации на Ближнем Востоке

Посольства США предупредили об угрозе эскалации на Ближнем Востоке

Американские посольства на Ближнем Востоке выпустили экстренные предупреждения для граждан США из-за риска «непредвиденной эскалации» военного конфликта, 20 сентября говорится на сайте посольства США в Объединенных Арабских Эмиратах.

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