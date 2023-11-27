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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ферстаппен сравнялся с Кларком по хет-трикам, больше – только у Шумахера и Хэмилтона

Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен сделал 11-й хет-трик в карьере. На Гран-при Абу-Даби Ферстаппен завоевал поул и выиграл гонку с лучшим кругом.

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