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Парламентская газета

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Сенаторы одобрили закон об утилизации контрафактного алкоголя

Сенаторы одобрили закон об утилизации контрафактного алкоголя

Вещественные доказательства в виде изъятых из незаконного оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции подлежат уничтожению, утилизации или реализации по решению суда в порядке, установленном правительством РФ.

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