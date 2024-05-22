Сенаторы одобрили закон об утилизации контрафактного алкоголя

Вещественные доказательства в виде изъятых из незаконного оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции подлежат уничтожению, утилизации или реализации по решению суда в порядке, установленном правительством РФ.
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