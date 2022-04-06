Рио Фердинанд: «Бензема – лучшая девятка в мире. При Роналду в «Реале» он был на заднем плане, но теперь вышел из тени»

Рио Фердинанд назвал Карима Бензема лучшей девяткой в мире. Французский нападающий «Реала» сделал хет-трик в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов против «Челси» (3:1).

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