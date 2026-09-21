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Bloomberg: после неудач на выборах в ХДС сильнее призывают Мерца уйти в отставку

Bloomberg: после неудач на выборах в ХДС сильнее призывают Мерца уйти в отставку

После серии неудач на выборах в правящем Христианско-демократическом союзе всё больше призывают канцлера ФРГ Фридриха Мерца уйти в отставку, пишет Bloomberg.

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