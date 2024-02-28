Галант: Иран и ХАМАС хотят превратить Рамадан во "второй этап 7 октября"

Израильский министр обороны Йоав Галант заявил, что Иран, "Хезболла" и ХАМАС стремятся воспользоваться священным для мусульман месяцем Рамадан и превратить его во "второй этап 7 октября, чтобы разжечь землю".
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