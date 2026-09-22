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Умер актер из «Глухаря» и «Тайн следствия» Тимофей Ухов

Умер актер из «Глухаря» и «Тайн следствия» Тимофей Ухов

Актер, каскадер и постановщик трюков Тимофей Ухов, снимавшийся в сериалах «Глухарь» и «Тайны следствия», скончался на 55-м году жизни.

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