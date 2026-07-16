Военный рассказал о превосходящем все вооружение ВСУ типе оружия

Последние модификации истребителя Су-30 превосходят все, что находится на вооружении Украины, включая американские F-16 и французские Mirage, сообщил военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.
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