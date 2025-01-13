Часть инвесторов утратила доступ к их депозитарным распискам на акции РФ

У некоторых инвесторов пропал доступ к их депозитарным распискам на акции российских компаний в иностранной инфраструктуре после истечения лицензии Управления минфина США по контролю над иностранными активами (OFAC) на сворачивание операций с Мосбиржей, пишут “Ведомости” со ссылкой на сообщение депозитария Clearstream его клиентам.
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