Экс-директор образовательной организации в Ангарске получил срок за взятки

В Ангарске городской суд рассмотрел дело бывшего директора образовательного. Гособвинитель доказал, что в период с 2020 по 2024 год местный житель, который тогда руководил образовательным учреждением, незаконно получал лично и через посредника деньги от индивидуальных предпринимателей и директоров разных фирм.